Shakira diretta su Piqué | “È come Voldemort | non dovrebbe mai essere menzionato” Ecco cosa ha detto la popstar

(Di lunedì 18 marzo 2024)torna con un album il prossimo 22 marzo. E già dal titolo si capisce l’intenzione della: Las Mujeras Ya No Lloran (Le donne non piangono più). Al Sunday Times ha: “Ci sono stati così tanti pezzi della mia vita che sono crollati davanti ai miei occhi e in un certo senso ho dovuto ricostruirmi, raccogliendo i pezzi dal pavimento e rimettendoli a posto. Il collante che ha tenuto tutto saldo è stata la musica”. I riferimenti al divorzio con Gerardnon mancano e d’altronde il mondo del gossip è stato ‘popolato’ dalle frecciatine tra i due per diversi mesi. Dopo: Bzrp Music Sessions, Vol. 5 nel nuovo album c’è Ultima, che affronta il tema dell’addio dall’ex calciatore e alla domanda se sia proprio dedicata a lui, larisponde: “A chi, a ...

