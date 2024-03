Sexgate | cosa significa la parola che fa tremare la Roma

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 18 marzo 2024)è unainglese cheletteralmente scandalo sessuale e negli ultimi giorni viene associata allapoiché qualche mese fa una dipendente della società giallorossa è stata licenziata in seguito alla diffusione di un video intimo, girato con il fidanzato, da parte di un giocatore della squadra Primavera. La donna e il suo compagno sarebbero stati allontanati per “incompatibilità ambientale”. Da più parti, invece, il comportamento dellaè stato biasimato per aver colpevolizzato dell’accaduto la parte lesa. Senza prendere alcun provvedimento per il giovane calciatore che, entrato in possesso del filmato incriminato, lo ha diffuso a macchia d’olio tra i suoi contatti. La sottrazione del video sarebbe avvenuta oltre un anno fa, mentre il licenziamento risale a novembre. L’intera ...