Settimana della Legalità | l’impegno dell’ISIS Montalcini di Quarto

Leggi tutta la notizia su ilblogdigio

(Di lunedì 18 marzo 2024) A marzo, in occasionedata commemorativa del 21, si organizzano nelle scuole di ogni ordine e grado le Giornate, data scelta per commemorare le vittime di tutte le mafie. Si parte dai simboli, dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio, ricordando Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli uomini Il Blog di Giò.