Serie C Girone C | 4 punti di penalizzazione e situazione compromessa | CLASSIFICA

(Di lunedì 18 marzo 2024) Giornata di penalizzazioni nel mondo del calcio. Dopo i 4rifilati al Nottingham in Premier League, il Tribunale federale nazionale ha sanzionato con 4diinil Brindisi a seguito di violazioni di natura amministrativa. “Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato con 4diinil Brindisi (C diC) a seguito di violazioni di natura amministrativa. Il TFN ha inoltre sanzionato con 45 giorni di inibizione l’amministratore unico del club, Mariachiara Rispoli”, si legge nel comunicato ufficiale. Il Brindisi, già all’ultimo posto in, scivola da 19 a 15in...

Il Brindisi , squadra appartenente al girone C della Serie C 2023 / 2024 , è stato raggiunto da una penalizzazione di 4 punti in classifica a causa di violazioni amministrative. La formazione pugliese ... (sportface)

Biella Rugby: tutti i risultati del weekend gialloverde - Biella Rugby: Parnenzini; Deni, Grillenzoni, Baiguera, Vitta; Salussolia, Bocchino; Corcoy, Vatteroni, Rebecchi; Perju, Borio; Protto, Ferro, Rossi. A disposizione: Gnesotto, Apollonio.tuttosport

Cambia ancora la classifica nel campionato di Serie C Girone C e la situazione è sempre più compromessa - “Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato con 4 punti di penalizzazione in classifica il Brindisi (Girone C di Serie C) a seguito di violazioni di natura amministrativa ...calcioweb.eu

NEWS - Violazioni amministrative, il Brindisi penalizzato di 4 punti - Il Tribunale federale nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato con quattro punti di penalizzazione in classifica il Brindisi (Serie C, Girone C) a seguito di violazioni di natura ...napolimagazine