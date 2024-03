Serie C Girone A | l’Arzignano annuncia l’esonero di Bianchini

(Di lunedì 18 marzo 2024) Cambia un’altra panchina inC. Dopo l’annuncio del Pescara, ancheha confermato il ribaltone. Il club ha reso noto di aver sollevato il tecnico Giuseppedall’incarico di allenatore della prima squadra. “Alla guida della panchina gialloceleste dalla stagione 20/21, a lui vanno i ringraziamenti del Club per gli anni trascorsi insieme, le emozioni vissute e gli importanti traguardi raggiunti”, la nota del club.

Il Brindisi , squadra appartenente al girone C della Serie C 2023 / 2024 , è stato raggiunto da una penalizzazione di 4 punti in classifica a causa di violazioni amministrative. La formazione pugliese ... (sportface)

Mc Donald's Porcari supera Peccioli e stacca il pass per i play-off con quattro giornate di anticipo - Il primo traguardo è raggiunto. La favolosa Mc Donald's Porcari è matematicamente qualificata ai playoff promozione del campionato di Serie C ed ha nello stesso tempo vinto la regular season del ...lagazzettadilucca

Futsal B1: le ultime due giornate di campionato decideranno i destini del Mazara e del Marsala - Le ultime due giornate di stagione regolare del Campionato Nazionale Serie B1 Girone H di Calcio a 5 divengono l'ago della bilancia di una stagione strepitosa per le due formazioni neopromosse della ...tp24