Serie C femminile | lo Spezia vince in casa della capolista Aquilotte super | l’Orobica va ko Decidono Ciccarelli e Vacchino

(Di lunedì 18 marzo 2024) Orobica 0Women 2 OROBICA: Bassi, Salvi, Lazzari, De Vecchis Foti, Sclavo, Troiano, Galdini, Poeta, Visani, Coda. A disp: Zoppini, De Marchi, Morin, Dodesini, Crapanzano, Naldoni, Casini, Madaschi, Amoroso. All: Marini.WOMEN: Aliquò; Barraza, Monetini, Lehmann, Duce; Dezotti,, Manea (80’ Sansevieri), Lovecchio, Buono, Del Freo (60’). A disp: Maarouf, Danci, Passalacqua, Nkamo, Lombardo, Scucka. All. Morbioni Arbitro: Esposito di Napoli, assistenti Bonicelli di Bergamo e Mucciante di Milano. Marcatrici: 66’, 90’. BERGAMO – Splendida e meritata vittoria dellesul difficile campoOrobica. Un 2-0 frutto di una gara accorta e giocata con grande ...

Nico Basket 71 AYMARA’ 63 Nico : Nerini 3, Giglio Tos 23, Salvestrini 12, Montiani 7, Pini 19, Tongiorgi ne, Modini 1, De Luca 3, Parodi,. Mariotti Al. ne, Mariani ne, Mariotti An. Ne. ... (sport.quotidiano)

Troppo forte Isernia per la Pallavolo Grosseto Luca Consani. La formazione femminile di B2 allenata da coach Rossano Rossi deve arrendersi per 3-0 (25-20, 25-20, 25-23) contro l’Europea 92 Volley ... (sport.quotidiano)

Basket Serie A2 femminile. Cestistica Spezzina tira fuori le unghie a Selargius. Due triple di Templari regalano la vittoria in rimonta - Selargius 64 Cestistica Spezzina 75 (20-20, 43-34, 58-51, 64-75) SAN SALVATORE SELARGIUS: Reani 12, El Habbab 12, Mura 12, Pandori 6, Ingenito, Ceccarelli 12, Corongiu 4, Pavrette 6. All. Righi ...msn

Oggi in TV, domina la scena il derby della Basilicata: dove vedere Potenza-Picerno - Un paio di partite in programma nel palinsesto televisivo dedicato al calcio per la giornata di oggi, lunedì 18 marzo 2024. Domina senza dubbio.tuttomercatoweb