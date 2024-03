Serie C | Emmanuel Cascione è il nuovo allenatore del Pescara

(Di lunedì 18 marzo 2024) Cambio in panchina in casadopo le ultime prestazioni deludenti e in generale un percorso deludente. Dopo le dimissioni di Giovanni Bucaro, il club ha deciso di affidare la panchina della prima squadra all’ex centrocampista. “La Delfino1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra BiancAzzurra a Mister. Bentornato capitano”. Ilquesta mattina si è recato negli uffici della società per firmare il contratto fino al termine della stagione. Oggi dirigerà il primo allenamento. La squadra è reduce dalla pesantissima sconfitta contro il Rimini (5-1) e occupa la 7ª posizione in classifica. Chi èCalciatore e capitano ...

