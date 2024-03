Serie C El Azrak liquida la Pro Sesto Prima delusione per Angellotti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024)SAN GIOVANNIsconfitta della gestione(nella foto) per la Pro, dopo due vittorie e un pareggio con in panchina il tecnico promosso dallavera allasquadra. Purtroppo per i biancocelesti è un k.o. molto pesante, quello in casa contro la Triestina, che sfrutta una rete in chiusura di primo tempo siglata da Ele poi si difende nella ripresa, concedendo ai padroni di casa tanto possesso palla, ma un numero ridotto di opportunità. La Prosi mostra di altra pasta rispetto a qualche settimana fa, si propone e va vicino al pari con un tiro-cross di Mapelli largo di pochissimo, ma riceve poco dagli attaccanti e stavolta nemmeno l’ingresso di Florio a 12’ dalla fine riesce a dare la scossa per ...