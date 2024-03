Serie C 2023 2024 | il Foggia fa festa allo ‘Zaccheria’ | Riccardi ed Ercolani rimontano la Juve Stabia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 18 marzo 2024) E’ arrivatastadio Pino Zaccheria dila terza sconfitta in campionato della, capolista del girone C dellache nel match valido per la trentaduesima giornata è stata sconfitta per 2-1 dai satanelli. La serata sembrava in discesa per i campani, capaci di portarsi in vantaggio dopo soli 4? grazie a Leone. La squadra di casa ha però reagito, trovando il pari al 10? cone, nonostante una ripresa di grande sofferenza (con tante chance per lafino a un vero e proprio assedio), trovando anche la rete del vantaggio al 72? con. Ilottiene così tre punti pesanti perntanarsi dalla zona playout e ...