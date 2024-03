Serie B2 femminile ’Consani’ | nulla da fare Isernia fuori portata

(Di lunedì 18 marzo 2024) Troppo forteper la Pallavolo Grosseto Luca Consani. La formazionedi B2 allenata da coach Rossano Rossi deve arrendersi per 3-0 (25-20, 25-20, 25-23) contro l’Europea 92 Volley. Grossetane senza il proprio coach Rossano Rossi (nella foto), fermato a casa dall’influenza.in gran forma, trascinata da Casa, autrice di 14 punti. Nel primo set le grossetane hanno giocato alla pari con le padrone di casa, fino all’allungo decisivo del 18-16 per le avversarie che poi hanno tenuto la testa avanti fino al 25-20 finale del primo set. Nel secondo setè partita subito con un leggero vantaggio, tenendo tre lunghezze di distanza sulla formazione maremmana ed arrivando anche a cinque punti di vantaggio, chiudendo anche la seconda frazione 25-20. Terzo set decisamente ...

