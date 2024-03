serie b interregionale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Bologna 2016-Unica Bergamo 90-64 Bologna 2016: Tinsley 17, Reinaudi 18, Gamberini 5, Bianchini, Graziani 14, Ranieri 5, Azzano 5, Guerri 6, Lusvarghi 16, Zedda 4. All. Lunghini. Unica Bergamo: Morelli 10, Gandoy 15, Cane 12, Bogunovic 11, Rota 5, Nespoli 3, Leoni 2, Carparelli 6, Renella, Picarelli, De Martin. All. Albanesi. Arbitri: L. Resca e Moratti. Olimpia Castello- Monfalcone 79-74 Olimpia Castello: Masrè, Costantini 10, Castellari ne, Ferdeghini, Grotti 5, Gianninoni 3, Dieng 17, Adeola 14, Galletti 8, Torri ne, Zhytaryuk 22. All. Giordani. Monfalcone: Maiola 2, Soncin, Natali ne, Rezzano 14, Antonutti 34, Tossut 10, Gattolini ne, Romanin 3, Skerbec 7, Barel 2, Segatto 2. Altre gare: Piadena-San Bonifacio 95-91, Sansebasket Cremona-Montebelluna 86-53. Classifica: Bologna 2016, U. Bergamo, Olimpia C.o, Sansebasket Cremona e Montebelluna 10; Piadena e S. Bonifacio 8; ...