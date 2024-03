Serie A2 femminile Tushe | vittoria super

(Di lunedì 18 marzo 2024) GRUPPO AF50 EDILSPI MATTROINA 12 GRUPPO AFPRATO: Grassi, Micotti M. 8, Amerighi 5, Gurra M. 4, Micotti R. 4, Della Maggiora 3, Niccolai 5, Logica, Rubbino 4, Saccenti 4, Del Bono E. 3, Rossi V. 4, Martinelli 5, Ucchino 1, Bartalucci, D’Avossa. All.: Megli. EDILSPI MATTROINA TROINA: Armeli, Gugliotta 3, Spalletta E. 1, Pagana A. 2, Mascali 1, Spalletta S. 1, La Ferrera 1, Pagana E., Rotondo, Aprile 1, Ruccella, Nasca 2, Furia. All.: Andolina. Arbitri: Della Fonte e Sclano. Note: primo tempo 20-6.record per la Gruppo AFPrato che ha travolto le siciliane dell’Edilspi Mattroina nella seconda giornata della fase a orologio del campionato diA2. Al debutto casalingo nella seconda parte della stagione, le ragazze allenate da ...

Nella serata del 17 marzo vanno in scena tre partite valide per la Serie A1 di Volley femminile . Scandicci , Chieri e Novara vincono in tre set contro Roma , Cuneo e Bergamo; con la Savino del Bene ... (sportface)

Serie B, Ternana e Lazio ancora a braccetto: bis del Freedom - Altra giornata senza colpi di scena nel campionato di Serie B femminile ma contrassegnata da vittorie importante, in testa Ternana e Lazio non sbagliano e in coda il Freedom conquista la seconda ...donnesulweb

Volley A1 femminile, la Igor batte Bergamo e la spedisce sull'orlo della retrocessione - che voleva giocarsi le residue chance di restare in Serie A1. La vittoria, piuttosto netta, è andata alle zanzare, che primo set a parte hanno dominato la scena, condannando le orobiche ad una ...novaratoday

Tutto sul femminile dalla A alla Promozione. Blues Pietrasanta e Castelnuovo da tre punti - Dalla Serie A alla Promozione, tutto sul calcio femminile. Ko nella prima gara playoff di Serie A la Fiorentina. Vince in B l’Arezzo e blinda la salvezza. In C pareggia il Livorno in casa con il Real ...luccaindiretta