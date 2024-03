Serie A2 Atlante | pareggio amaro Adesso la classifica si fa molto complicata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Finisce con un rocambolesco 4-4 la prima delle tre sfide salvezza dell’Grosseto nel finale di stagione di A2 di calcio a 5: la formazione biancorossa ha impattato contro un agguerrito Potenza Picena. Una gara che si preannunciava impegnativa ma gestibile per i biancorossi si è invece rivelata subito in salita, con le due reti di Pizzo nel primo tempo arginate da Falaschi e Liburdi, a segno nonostante fastidi fisici trascinati da un paio di mesi. Nella ripresa vantaggio dei marchigiani con Belleggia cui rimedia Mateo, ma al 13’ arriva il clamoroso autogol di El Johari a complicare il match dei maremmani. Allo scadere il 4-4 firmato Baluardi. Il punto del Palabombonera non allontana il pericolo della retrocessione ed anzi manda l’all’ultimo posto. Ultime due fatiche dei grossetani, quella contro l’Olimpia Regium e la diretta ...