Serie A Pistoia si gode il magic moment Ora nel mirino ci sono i play-off

(Di lunedì 18 marzo 2024) Se Montecatini fa festa,non è da meno, anzi. Specie dopo un successo, quello ottenuto contro Napoli sabato sera, che di fatto chiude il discorso salvezza e apre all’Estra le porte dei-off. E’ questo adesso l’obiettivo per i biancorossi, un traguardo che solo pensarlo ad inizio stagione si correva il rischio di essere presi per matti o per dei pazzi visionari. E invece, è tutto vero. La truppa di Nicola Brienza ha stupito tutti, gli avversari per primi, che sitrovati di fronte una squadra che dopo un periodo di rodaggio, normale, ha iniziato ad ingranare diventando la sorpresa del campionato. Trascinata dai canestri di Willis e Moore. Nonostante i guai fisici di Varnado, accreditato come ’stella’ del team.ha conquistato un posto nelle Final Eight di Coppa Italia, si è presa la salvezza ...