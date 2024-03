Serie A | Juan Jesus controbatte a Damian | inter-Napoli conclusa 1-1

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 18 marzo 2024)A:con un punteggio di 1-1, I Nerazzurri salgono con +14 al MilanA: partita disi conclude on 1-1,sovrastaed i Nerazzurri salgono con +14 punti sul Milan. Nessuna delle due squadre però è soddisfatta poiché entrambi ricercavano un immediata reazione dopo le delusioni prese in Champions League. Ai nerazzurri mancano inoltre ancora 15 punti a nove giornate al termine del campionato per avere la certezza dello scudetto. Ilinvece va a -9 dal quarto posto in classifica e a -3 dal quinto posto per la lotta alla ...