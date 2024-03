La Serie A 2024 di Ginnastica ritmica proseguirà la propria avventura sabato 16 marzo ad Ancona, dove andrà in scena la terza tappa del massimo campionato italiano a squadre. Il capoluogo ... (oasport)

Gli abbonati italiani a Netflix che in questi giorni stanno vedendo la serie tv del momento, Supersex , incentrata sulla vita di Rocco Siffredi , oltre al costo dell’abbonamento alla piattaforma ... (secoloditalia)

Alcol e droga , il dramma che sta vivendo l’ex calciatore di Serie A: “Sto lottando contro la depressione” In Italia è stato apprezzato per le sue buone doti da attaccante. Nel corso della sua ... (cityrumors)

Serie A, in otto salteranno la 30esima giornata di campionato - Sono otto i calciatori che salteranno la 30esima giornata di Serie A causa squalifica. Assenze pesanti al Fantacalcio: fermato infatti Theo Hernandez dopo il giallo rimediato a Verona, inoltre la Roma ...adnkronos

Pallanuoto: Serie B femminile, la Rari Nantes Imperia si impone 14-12 in casa del Busto Arsizio - Un successo che così certifica il secondo posto solitario (a 12 punti) nel girone 1 di Serie B. I primi otto minuti viaggiano spediti sui binari dell’equilibrio: le lombarde vanno in vantaggio due ...imperiapost

Serie A - Il Pagellone 29ª: Milan in forma, Juve senza anima e senza idee, Bologna corsaro - Serie A - I rossoneri vincono anche a Verona e cristallizzano ... sette punti guadagnati nelle ultime otto giornate rappresentano un bottino inaccettabile per un club di prima fascia come quello ...eurosport