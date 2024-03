Serie A | imprese di Sassari e Pesaro Venezia si prende il big match con Milano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Bologna, 17 marzo 2024 – Cominciata con la vittoria ottenuta da Pistoia all’ultimo respiro e dopo un overtime contro Napoli, la ventitreesima giornata del campionato diA di basket è proseguita con una lungadi risultati a sorpresa e di cadute eccellenti, a cominciare da quella della Germani Brescia prima della classe, battuta 106-101 dopo un supplementare dalla Dinamo, giunta al terzo sigillo di fila: decisiva la monumentale prestazione di Ousmane Diop (28 punti e 8 rimbalzi), ben spalleggiato da Brein Tyree (20 punti) e Brandon Jefferson (17 punti), che nel supplementare ha mandato a bersaglio una tripla di importanza capitale. A Brescia, che aveva provato arsi l’inerzia delcon un parziale di 14-2, non sono invece bastati i 24 punti di CJ Massinburg. Del passo falso ...

