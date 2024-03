Serie a femminile Serturini in extremis Il derby d’Italia finisce in parità | 3-3

(Di lunedì 18 marzo 2024) La Poule Scudetto dellainizia con uno spettacolareall’Arena Brera tra Inter e Juventus, finito 3-3. Le nerazzurre di Rita Guarino riacciuffano il pari a 4’ dalla fine in una gara piena di emozioni. Arriva dagli undici metri il vantaggio per la formazione di casa, siglato da Simonetti al 17’. La Juventus, di penalty, ne guadagna addirittura due, ma Girelli calcia il primo sul palo e pochi minuti dopo (al 38’) segna l’1-1 dal dischetto. Nella ripresa botta e risposta tra Cambiaghi, in gol al 50’ su assist di Csiszar e Caruso al 58’ sul cross basso di Thomas. Le ospiti passano al 63’ con Echegini dopo l’ennesima azione personale di Beerensteyn, quindi il pari digirando col destro un bel pallone di Thoghersen. Nella Poule Salvezza pareggio per 1-1 del Como in ...

