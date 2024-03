“Sergio e Greta censurati” Grande Fratello | il caos dopo la decisione degli autori

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 marzo 2024) Polemica del pubblico delverso lache sarebbe stata presa nei confronti di. I due gieffini sono ormai una coppia a tutti gli effetti, ma la regia avrebbe fatto una scelta nelle ultime ore che ha fatto imbestialire molta gente. Dalla produzione nessuna giustificazione o precisazione, ma è nata una sorta di protesta online. Diversi telespettatori si sono fiondati sul social network X per denunciare i fatti, avvenuti alin relazione a. Loro due non sanno ancora niente dell’accaduto, infatti soltanto coloro che seguono la diretta H24 su Mediaset Extra si sono resi conto di questa situazione, che certamente non può far piacere ai fan dei due gieffini. Leggi ...