“Senza il farmaco salvavita morirò | in giro non si trova | ” malata oncologica | l’appello

(Di lunedì 18 marzo 2024) Prato, 18 marzo 2024 – “Non siunche è fondamentale per la mia sopravvivenza. Le poche scatole costano tantissimo e io non so più cosa fare”. E’ un appello disperato quello di Marilena Macaluso, insegnante di una scuola primaria di Prato. A causa di una malattia all’apparato digerente ha bisogno delCreon. “Si tratta di enzimi pancreatici che non sino più. E adesso la mia vita è a rischio”. La situazione è all’attenzione del Ministero della Salute e dell’Aifa, l’Agenzia italiana del. Ma la situazione resta difficile. E’ la stessa insegnante a raccontare che “quel poco che trovo all’estero mi costa cinquanta euro a scatolina. Consumo una scatolina in cinque giorni. Non ho a disposizione tutte queste finanze in una vita già carissima”. La storia comincia ...