Sentenza della Corte Suprema | il Santos deve pagare in Spagna le tasse sulla cessione di Neymar al Barcellona

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ildovrà2,7 milioni di euro ininsui guadagni ottenuti nel trasferimento dialnell’ormai lontano 2013. A stabilirlo è unaspagnola, diffusa oggi, che respinge un ricorso presentato dai brasiliani, e avalla la richiesta da parte dell’Agenzia Tributaria spagnola alstesso per ‘imposte sui redditi dei non residenti’ sugli utili derivati dalladei diritti federativi del calciatore. SportFace.

