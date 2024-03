Selfie | fiori e abbracci Navalnaya a Berlino | Ho scritto Alexei

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Applausi, manifesti di sostegno,e richieste di. Yulia Navlnaya, 47 anni, moglie di Alexi Navalny, il dissidente russo e oppositore di Vladimir Putin, morto un mese fa in un gulag russo, ieri si è presentata all’ambasciata russa dialle 12. Il voto come atto di protesta: la scelta fatta da lei e da migliaia di suoi connazionali in tutte le ambasciate russe nel mondo e in Russia. "Il mezzogiorno contro Putin è stato un successo", ha esultato il team pro Navalny osservando l’adesione ovunque. Il mezzogiorno di protesta doveva mostrare quanti sono gli oppositori dello zar e serviva a non far passare sotto silenzio il ’plebiscito’ elettorale di Putin camuffato in elezioni democratiche. Lunghe code sono state immortalate davanti alle ambasciate russe di mezzo mondo: dall’Asia all’Europa. ...