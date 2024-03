Segavecchia | pienone a Forlimpopoli per il gran finale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo 2024 – Non ha tradito le attese. La seconda e ultima domenica delladiha fatto registrare il tutto esaurito in un tripudio di coriandoli, musica a tutto volume, luci e divertimento. Una giornata iniziata presto con i carri in mostra lungo via della Circonvallazione e finita tardi con lo spettacolo pirotecnico dagli spalti della rocca. Nel mezzo tante persone che hanno passeggiato tra bancarelle di zucchero filato e palloncini, distese di frutta secca, che aprende il nome di ‘’, e il tappeto di coriandoli che si forma sulle piazze e le vie del centro storico dopo il passaggio dei carri allegorici. Il clou è stato, nel pomeriggio, proprio il corteo che accompagna la Vecchia: due sfilate gremite di persone con i bambini sulle ...