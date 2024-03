Se nel 2013 erano 51 745 nel 2023 sono diventati 172 797 Un dato molto importante vista l' importanza di condividere le responsabilità tra madri e padri per impedire che la donna sia obbligata a dimenticarsi la carriera

(Di lunedì 18 marzo 2024) Non più solo mamme tra culle, biberon e pannolini: sempre più papà scelgono di restare a casa ad accudire i figli appena nati. E questo succede, secondo Save the Children che ha diffuso una ricerca su dati Inps in occasione del 19 marzo, festa del papà, grazie alla legge sui congedi parentali. Se nel, infatti, poco meno di 1 padre su 5 aveva chiesto il congedo, nel 2022 il tasso di utilizzo del congedo di paternità è più che triplicato. Unl’diletraperche la maternità continui a essere ostacolare le donne che vogliono lavorare. ...

potrebbe ro essere di Angelo Tricarico i Resti trovati in un pozzo a San Marco in Lamis. Il giovane era scomparso nel 2013 . Sulla sua storia pesa l'ombra della lupara bianca (notizie.virgilio)

I nuovi papà chiedono il congedo per stare con i figli: triplicate le richieste - Se nel 2013 erano 51.745 nel 2023 sono diventati 172.797. Un dato molto importante vista l'importanza di condividere le responsabilità tra madri e padri per impedire che la donna sia obbligata a dimen ...iodonna

Madri segrete, ogni anno in Italia 300 parti anonimi - 30, comma 1, del DPR 396/2000. In questo caso la legge, fino al 2013, poneva a “100 anni” l’età per accedere al fascicolo. Nel comma 2 si prevede che una donna possa lasciare il bambino alla nascita ...tg24.sky

CAMERA PENALE TRENTO * DETENUTI: « FERMARE I SUICIDI IN CARCERE, ADERIREMO NUOVA ASTENSIONE UDIENZE ATTIVITÀ PENALI (20/3) - La Camera Penale di Trento aderisce alla nuova ASTENSIONE DALLE UDIENZE PENALI proclamata dall’UNIONE DELLE CAMERE PENALI IL 20 marzo 2024. Per fermare i suicidi in carcere. NON C’E’ PIU’ TEMPO!agenziagiornalisticaopinione