Scuola | più fondi e voglia di futuro | intervista a Ivana Calabrese

(Di lunedì 18 marzo 2024) Sul tema dell’Istruzione in Italia, oggetto di studio e indagine del recente Secondo Rapporto sue Università dell’Eurispes, pubblichiamo l’, Changemaker per Ashoka, una organizzazione internazionale finalizzata alla mappatura degli innovatori sociali e presente da 40 anni in oltre 90 paesi. Conparliamo die innovazione, del ruolo fondamentale degli insegnanti nel processo educativo ma dei numerosi ostacoli che si trovano ad affrontare in un sistema con troppe lacune e ritardi. Per quale ragione la “dissennata” politica dei tagli sembra avere sempre come maggiore bersaglio proprio lada cui dipende il nostro? Secondo l’Istat, nel 2021 la spesa pubblica per ...