Scuola | più fondi e voglia di futuro | intervista a Ivana Calabrese

(Di lunedì 18 marzo 2024) Sul tema dell’Istruzione in Italia, oggetto di studio e indagine del recente Secondo Rapporto sue Università dell’Eurispes, pubblichiamo l’, Changemaker per Ashoka, una organizzazione internazionale finalizzata alla mappatura degli innovatori sociali e presente da 40 anni in oltre 90 paesi. Conparliamo die innovazione, del ruolo fondamentale degli insegnanti nel processo educativo ma dei numerosi ostacoli che si trovano ad affrontare in un sistema con troppe lacune e ritardi. Per quale ragione la “dissennata” politica dei tagli sembra avere sempre come maggiore bersaglio proprio lada cui dipende il nostro? Secondo l’Istat, nel 2021 la spesa pubblica per ...

"Il provvedimento è in dirittura d'arrivo. Non sarà più possibile chiudere una scuola in occasione di una festività non riconosciuta dallo Stato". L'articolo Valditara : “Non sarà più possibile ... (orizzontescuola)

"Non sarà più possibile chiudere una Scuola in occasione di una festività non riconosciuta dallo Stato": il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara , lo ha detto a Varese, durante la festa della ... (liberoquotidiano)

Sardegna, la mezza birra evangelica: la storia di Don Totoni, il prete che tiene la messa nei bar della Barbagia per "portare la parola di ...: Noi cerchiamo di fare proposte specifiche per adolescenti e giovani, incontri, campi scuola, ... quante persone che non vedeva da tempo "Diciamo che ho visto facce di persone che vedevo più fuori, in ...

Spot elettorali. Valditara, 'Mai più chiusure di scuola' per il Ramadan: parlava alla festa della Lega: 'Il provvedimento è in dirittura d'arrivo. Non sarà più possibile chiudere una scuola in occasione di una festività non riconosciuta dallo Stato'. Questo l'annuncio del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara: era a Varese per la festa della Lega, ...