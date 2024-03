Scuola di Pioltello | la Malpezzi soffia sul fuoco Valditara netto | gli istituti non possono stabilire nuove festività

(Di lunedì 18 marzo 2024) Monta la bufera sul caso delladiche ha deciso di chiudere per il Ramadan il 10 aprile. All’annuncio del ministrodi voler chiarire il caso – scelta condivisa anche dal sottosegretario all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti, ribadendo la richiesta del ministro e aggiungendo che: «La prima nostra preoccupazione è quella di non ledere il diritto allo studio di alcuno» – chiedendo «agli uffici competenti del Ministero di verificare le motivazioni di carattere didattico che hanno portato a deliberare la deroga al calendario scolastico regionale e la loro compatibilità con l’ordinamento», ha pensato bene di rispondere invece con delucidazioni e commenti polemici sulla vicenda la senatrice del Pd Simona, vicepresidente della commissione bicamerale infanzia e ...

Scuola , sì al Ramadan , non alla benedizione delle aule per Pasqua : sulle vicende che interessano due istituti italiani (uno del Milanese e uno nella provincia di Forlì- Cesena ) infuriano le ... (secoloditalia)

«Ovviamente le scuole non possono stabilire nuove festività in modo diretto o indiretto». In una battuta il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha messo il suo veto sulla ... (open.online)

Il plesso scolastico Iqbal Masih di Pioltello rimarrà chiuso il 10 aprile per la fine del Ramadan : è la prima volte per una Scuola in Italia. La decisione ha scatenato furiose polemiche.Continua a ... (fanpage)

Speciale Scuola: Benigni, con corsi primo soccorso si possono salvare vite - "Ho presentato una proposta di legge che prevede l'organizzazione di corsi di primo soccorso presso le scuole secondarie di primo e di ...agenzianova

Scuola chiusa per fine Ramadan a Pioltello, è polemica. Valditara: «Istituti non possono stabilire nuove feste» - Sono divisi genitori e nonni degli alunni della Scuola primaria Iqbal Masiq di Pioltello (Milano) in merito alla decisione del consiglio scolastico di sospendere le lezioni ...leggo

Scuola chiusa per fine Ramadan, è polemica. Valditara: «Istituti non possono stabilire nuove feste» - Sono divisi genitori e nonni degli alunni della Scuola primaria Iqbal Masiq di Pioltello (Milano) in merito alla decisione del consiglio scolastico di sospendere le lezioni in occasione della festa ...corriereadriatico