Scuola chiusa per Ramadan? L' ora della rivolta | Non siamo alla Mecca | cosa c' è davvero dietro

(Di lunedì 18 marzo 2024) Prima o poi doveva succedere. E così anche in Italia arriva la primache festeggia la fine del. Il 10 aprile le classi di ogni ordine e grado, afferenti al comprensivo “Iqbal Masih” del comune di Pioltello in provincia di Milano, resteranno chiuse per permettere agli studenti di fede musulmana di omaggiare una delle celebrazioni più importanti dell'anno, per loro, Id al-fitr, letteralmente la “festainterruzione”. È la prima volta che succede e sta destando un deciso scontento da parte di molti. A prendere questa decisione, e farla inserire in calendario, è stato il Consiglio d'Istituto guidato dal dirigente Alessandro Fanfoni. Quel giorno, quindi, tutti i bambiniprimaria e gli studentisecondaria di primo grado, indipendentemente dreligione di ...

Scuola chiusa per la fine del Ramadan, riflettori a tutto tondo sull’istituto pioltellese Iqbal Masih. Non è la prima volta. Era il 2017 quando la Scuola record di presenza straniera finì sulle ... (ilgiorno)

"Mentre qualcuno vuole rimuovere i simboli cattolici - come i crocifissi nelle aule - per paura di offendere, in provincia di Milano una preside decide di chiudere la scuola per la fine del Ramadan " (ilgiornale)

Ramadan, Scuola chiusa. Il ministro: "Verifichiamo" - «Mentre qualcuno vuole rimuovere i simboli cattolici - come i crocifissi nelle aule - per paura di offendere, in provincia di Milano una preside decide di chiudere la Scuola per la fine del Ramadan.ilgiornale

Scuola chiusa in Ramadan. La sindaca con il preside: "Gesto di integrazione qui il razzismo non passa" - Niente lezioni nel giorno della fine del digiuno per i musulmani. All’istituto “Iqbal Masih“ straniero il 43% degli alunni. La Lega: "Follia".ilgiorno

Cosa sta succedendo con la Scuola milanese chiusa per il Ramadan - chiusa la Scuola, aperte le polemiche. È bagarre politica a Milano e in tutta Italia dopo la decisione dell'istituto comprensivo Iqbhal Masih - che comprende asilo, medie ed elementari - di chiudere ...milanotoday