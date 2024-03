Scuola chiusa per il Ramadan | Valditara rispetti la scelta del Consiglio d’Istituto | l’Italia non è l’Iran!

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il ministro dell’Istruzione e del Merito spesso fa confusione tra governo e Stato. Non è una sottigliezza. Laè dello Stato, non del governo. All’inizio del mandato equivocò (son convinto inconsciamente) i sostantivi umiltà e umiliazione mentre negli ultimi tempi travisa volontariamente il concetto di Stato e di governo. E’ il caso della vicenda di Pioltello, dove il(non il dirigente) del comprensivo “Iqbhal Masih”, nel rispetto del Decreto Legislativo 297 del 1994 e del Dpr 275 del 1999, ha deciso con una delibera (non con la carta da formaggio) di sospendere le lezioni mercoledì 10 aprile per festeggiare Id al-fitr, letteralmente la “festa della interruzione” del digiuno, ovvero del. Di fronte a questademocratica (non entro ora nemmeno in merito all’essere ...

