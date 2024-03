Scuola chiusa per il Ramadan | Valditara avverte | il calendario non viene deciso dagli istituti

(Di lunedì 18 marzo 2024) Le festività vengono stabilite dalla Regione, e non dai singoli. È quanto ha detto in sostanza il ministro dell'Istruzione Giuseppeintervenendo sulla vicenda delladi Pioltello, nel Milanese, che rimarràil prossimo 10 aprile in concomitanza con la fine del...

La resilienza della Scuola Pythagoras: fiore all’occhiello della città, dimenticata dalle istituzioni - L’augurio è che al più presto si possa ricevere qualche notizia confortante, costruttiva e soprattutto la smentita alla notizia che il vero motivo della chiusura di una Scuola d’istruzione non sia il ...strettoweb

Pioltello (Mi): Scuola chiusa per la conclusione del Ramadan, scoppia la polemica - Valditara: "Le scuole non possono stabilire nuove festività". E' polemica, in merito alla decisione dell'Istituto Statale Iqbal Masih di Pioltello (Mi) di chiudere per il 10 aprile, giorno di conclusi ...primapaginanews

Scuola, MAJORINO (PD) A FONTANA: “PROBLEMA NON È RAMADAN MA CHE LOMBARDIA SIA ULTIMA PER SPESA PUBBLICA PER ISTRUZIONE” - Ultima, con il 2,5% di spesa sul Pil a fronte di una media del 4,2%. Questi sono i problemi reali, non la chiusura di un giorno, peraltro recuperato sul calendario scolastico.” Lo dichiara il ...mi-lorenteggio