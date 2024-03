(Adnkronos) – "Le scuole non possono istituire nuove festività in modo diretto o indiretto". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara parlando della giornata di ... (periodicodaily)

Pubblicato il 18 Marzo, 2024 (Adnkronos) – "Le scuole non possono istituire nuove festività in modo diretto o indiretto". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ... (dayitalianews)

Il ministro dell'Istruzione: "Sul caso di Pioltello valuterà l'ufficio scolastico regionale" "Le scuole non possono istituire nuove festività in modo diretto o indiretto". Lo ha detto il ministro ... (sbircialanotizia)

Scuola chiusa per fine Ramadan, Valditara: "Istituti non possono stabilire nuove festività" - "Le scuole non possono istituire nuove festività in modo diretto o indiretto". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara parlando della giornata di chiusura decisa da ...adnkronos

Scuola chiusa per Ramadan in Italia, preside minacciato e insultato: Valditara chiede verifiche - Scuola chiusa nel giorno che segna la fine del Ramadan, il mese dove i fedeli islamici praticano il digiuno in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto. Fa discutere la decisione d ...ilriformista

Scuola chiusa per fine Ramadan, è polemica. Valditara: «Istituti non possono stabilire nuove feste» - Di diverso avviso è un'altra mamma, anche lei musulmana: «Non sono assolutamente d'accordo, i figli devono andare a Scuola. Se vuoi che tuo figlio faccia il Ramadan, lo lasci a casa e stai a casa tu.corriereadriatico