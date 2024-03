Scuola chiusa per fine Ramadan | Valditara | “Istituti non possono stabilire nuove festività”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Pubblicato il 18 Marzo, 2024 (Adnkronos) – "Le scuole nonistituirein modo diretto o indiretto". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppeparlando della giornata di chiusura decisa da unadi Pioltello, nel Milanese, nel giorno didel. "Il mio obiettivo – ha aggiunto il ministro – è far rispettare la legge, la legalità, le regole. Il calendario scolastico lo definisce Regione Lombardia. Le scuolederogare per esigenze comprovate legate al piano dell'offerta formativa". Sul caso dell'istituto comprensivo Iqbal Masih, "l'ufficio scolastico regionale della Lombardia, che è un organo del ministero, sta facendo delle verifiche. L'ufficio scolastico regionale – ha spiegato ...

Scuola chiusa per fine Ramadan, è polemica. Valditara: «Istituti non possono stabilire nuove feste» - Di diverso avviso è un'altra mamma, anche lei musulmana: «Non sono assolutamente d'accordo, i figli devono andare a Scuola. Se vuoi che tuo figlio faccia il Ramadan, lo lasci a casa e stai a casa tu.