“Voglio capire dal ministro Valditara se la incredibile decisione di chiudere una Scuola per il Ramadan sia ammissibile. Rispetto per tutti ma imposizioni da nessuno”. Così il presidente dei ... (ilfattoquotidiano)

Pioltello (Milano) – “La chiusura della scuola per il fine Ramadan? Un momento di festa in una scuola , nei numeri e nei fatti, multietnica e inclusiva. Non per un solo giorno: ma tutto l'anno”. ... (ilgiorno)

Scuola chiusa a Pioltello per la fine del Ramadan: il ministro Valditara chiede verifiche, ira di Salvini - Fa discutere la scelta dell'istituto comprensivo statale di Pioltello: la Scuola rimarrà chiusa il 10 aprile, giorno della festa di fine Ramadan ...notizie.virgilio

In una Scuola di Pioltello la metà degli studenti è di fede musulmana e per questo si farà un giorno di vacanza per la fine del Ramadan - Ogni Scuola, in Italia, ha la possibilità di decidere in autonomia la chiusura in alcuni giorni, purché vengano garantite almeno 200 giornate di lezione all'anno. "A Pioltello abbiamo classi dove ...fai.informazione

