Scuola | al liceo Einstein di Milano scatta l’occupazione

(Di lunedì 18 marzo 2024)– Nuova occupazione in unamilanese: questa volta tocca alscientifico Albertta questa mattina, lunedì 18 marzo, al momento dell’ingresso. Lo scientifico milanese di viaè solo l’ultimo degli istituti milanesi a essere occupato. In città la stagione delle occupazioni è cominciata a gennaio, quasi a raccogliere il testimone dalle scuole romane, ma con una caratteristica distintiva: a più blitz concentrati negli stessi giorni, si preferisce una staffetta. Le occupazioni “seriali“ avevano toccato l’apice nel 2021, contro la Dad, e nel 2022 (con il faro acceso sul disagio psicologico e gli strascichi della pandemia): una ventina i blitz da gennaio a maggio. Tra le prime scuole a essere coinvolte l’istituto ...

È stato occupato il liceo Einstein di Milano - Non è la prima occupazione per la Scuola superiore, l’ultimo episodio risale al 2022 ... Successivamente, il 19 febbraio, è toccato al liceo Virgilio, mentre tre giorni dopo, il 22 febbraio, gli ...milanotoday

