Scontro in galleria | tre feriti | uno grave

(Di lunedì 18 marzo 2024) Fossato di Vico (Perugia), 18 marzo 2024 – Incidente stradale sulla SS318 all’altezza dellaprima dell’uscita per Fossato di Vico: un furgone Renault Trafic e un Kangoo si sono scontrati violentemente all’interno della: ferito in modoil conducente del Trafic, stabilizzato in ambulanza sul posto e successivamente trasportato con elisoccorso in ospedale per le cure del caso; il conducente e i 2 passeggeri del Kangoo sono stati controllati dalla seconda ambulanza presente sul posto, fortunatamente non sono statiin maniera. Sul posto presenti VVF del distaccamento di Gaifana; 2 ambulanze e la Polizia locale di Gualdo Tadino.