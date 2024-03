Scollamento dalla realtà | l' oncologa elenca gli effetti del Fentanyl

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 18 marzo 2024) Negli Stati Uniti è "un'emergenza nazionale" da 180 morti al giorno. In Europa è un fenomeno che si sta diffondendo ma su cui non ci sono ancora dati precisi: gli ultimi risalgono al 2021 con 137 decessi, 88 dei quali in Germania. E l'Italia non resta a guardare. Lunedì in Consiglio dei ministri è stato presentato il "Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio dele di altri oppioidi sintetici", allo scopo di alzare la guardia contro un problema che ancora non dà segnali di allarme ma rischia di diventare serio, proprio perché è associato a sostanze terapeutiche. Il, infatti, è un farmaco di laboratorio consimili a quelli della morfina, ed è quindi impiegato come anestetico in chirurghia, o come analgesico per le cure oncologiche e del dolore. Ma è molto più potente della morfina e può portare alla ...