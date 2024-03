Scherma | Filippo Macchi centra il podio a Washington Vince l’americano Itkin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 18 marzo 2024) Dominio dei padroni di casa nel Grand Prix di fioretto a. Se al femminile è arrivato il successo di Lee Kiefer, al maschile è stato il turno di Nicksi è imposto nell’ultimo atto contro il francese Enzo Lefort con il punteggio di 15-12. Fa festa anche l’Italia, con il secondodi giornata dopo quello di Arianna Errigo, visto cheha concluso al terzo posto. Il fiorettista toscano è stato sconfitto proprio dain semifinale con il punteggio di 15-6. La porta per il secondostagionale si è aperta percon il successo per 15-11 nel derby azzurro dei quarti di finale contro Guillaume Bianchi, che aveva battuto in precedenza il numero uno del mondo, Ka Long Cheung per ...