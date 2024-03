Scherma | Filippo Macchi bronzo a Washington in Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024) Pisa, 18 marzo 2024 - Un terzo posto frutto di impegno e sudore., fiorettista del Circolo di Navacchio, ha centrato ilindel. LA CAVALCATA - Il fiorettista è stato sconfitto da Itkin, vincitore della tappa americana, in semifinale con il punteggio di 15-6. La porta per il secondo podio stagionale si è aperta percon il successo per 15-11 nel derby azzurro dei quarti di finale contro Guillaume Bianchi, che aveva battuto in precedenza il numero uno del, Ka Long Cheung per 15-13.era uscito vincitore agli ottavi di finale in un altro derby, questa volta contro Damiano Di Veroli con il punteggio di 15-9. Sempre agli ottavi sono usciti ben tre azzurri: Tommaso Marini, numero ...