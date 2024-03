Scherma | Errigo e Macchi salgono sul podio in Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 18 marzo 2024) Washington, 18 marzo 2024 – Si chiude con due medaglie la spedizione dell’Italia del fioretto nel Grand Prix di Washington: Ariannaè d’argento nella competizione femminile (per lei è il 58°in carriera tradele GP), mentre è bronzo per Filipponella gara maschile. Nella notte italiana, insomma, dagli Stati Uniti d’America arriva l’ennesima conferma ai vertici per il gruppo del CT Stefano Cerioni che stavolta esalta la sua veterana tra le campionesse, sempre straordinariamente protagonista ai vertici, e uno degli astri nascenti (oro europeo in carica) del panorama Internazionale. La giornata di “mamma” Ariannaè iniziata con il successo nel turno dei 64 contro la canadese Hayes e poi con quello nel turno delle 32 sulla giapponese Tsuji. Negli ...