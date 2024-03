Scherma | Arianna Errigo seconda nel Grand Prix di Washington Favaretto e Batini sfiorano il podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 18 marzo 2024) Si ferma solo all’ultimo assalto il cammino dineldi fioretto femminile a. La campionessa azzurra è stata sconfitta in finale dalla beniamina di casa Lee Kiefer, con l’americana che si è imposta con il punteggio di 15-4 sull’azzurra. Perè il 58°della carriera tra Coppa del Mondo e, il secondo stagionale dopo il terzo posto ottenuto a Torino. In semifinale la monzese aveva spento le speranze americane di un derby in finale, battendo per 15-5 Lauren Scruggs, che si è dovuta accontentare del gradino più basso del, diviso insieme alla tedesca Anne Sauer, battuta nell’altra semifinale dall’inarrestabile Kiefer per 15-6. Il cammino di ...