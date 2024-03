Scene di ordinaria follia | tifosi aggrediscono calciatori in campo VIDEO

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 18 marzo 2024)diquelle che si sono verificate indove un vasto gruppo diha aggreditosul terreno di giocoQuando si dice che il limite è stato abbondantemente superato basta notare le immagini di quanto è accaduto ieri sera in Turchia.che con lo sport, ovviamente, non hanno nulla a che fare. Nel corso della 30ma giornata del campionato il Fenerbahce ha ottenuto tre punti sudatissimi ed importanti suldel Trabzonspor. In questo modo si trovano sempre a due punti di distanza dalla capolista Galatasaray a 8 giornate dalla fine. Il risultato è stato di 2-3 per la squadra in cui militano gli ex Serie A come Edin Dzeko e Leonardo Bonucci. Rissa intra ...