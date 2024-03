Scene agghiaccianti in Trabzonspor-Fenerbahce | maxi-rissa tra tifosi e giocatori ospiti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Unaè scoppiata alla fine della partita del campionato turco tra, finita 3-2 per gli. Mentre idel club di Istanbul festeggiavano, un tifoso della squadra di casa ha fatto invasione di campo minacciandoli e come risposta, i calciatori lo hanno picchiato. A quel punto alcuni ultrà delsono entrati nel terreno di gioco per vendicare l’offesa. Due calciatori del, Bright Osayi-Samuel e Michy Batshuayi hanno entrambi cercato di intervenire mentre i servizi di sicurezza entravano sul campo per sedare lae gli altridelsono fuggiti negli spogliatoi per evitare il linciaggio. “Lo sport è soprattutto ...