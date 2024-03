Scarpadoro Mezza maratona da record

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 18 marzo 2024) Un autentico successo. Sono stati oltre 2.500 gli atleti che, ieri mattina, hanno animato la 17° edizione della, classica di inizio primavera, che si articola sulla Half-Marathon, la 10,2 e la 5 chilometri. Oltre 100 sono stati i partecipanti alla Ability, gara riservata ai disabili promossa da Giusy Versace. Ad aggiudicarsi la Half-Marathon, per la terza volta in carriera, è stato Andrea Soffientini, 34 anni, di Cesate (Milano), portacolori della Dinamo Sport che ha tagliato il traguardo in 1h 08’54’’. Alle sue spalle si sono piazzati ne Azzedine Berrite (Cento Torri Pavia, 1h10’33’’) e Loris Mandelli (Polisportiva Carugate, 1h11’12’’) "Nonostante l’arrivo in solitaria è stata una gara due – è stato il commento del vincitore – perché essere davanti a tutti è comunque condizionante. In più non sono riuscito a imporre il cambio di ritmo che volevo dopo ...