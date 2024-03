Scarafaggi al Goretti; necessaria la disinfestazione

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 18 marzo 2024) Pubblicato il 18 Marzo, 2024 L’ospedale Santa Mariadi Latina è stato teatro di un’insolita emergenza nel tardo pomeriggio di sabato, quando un’invasione di blatte ha messo a dura prova il personale sanitario. Gli spogliatoi del piano interrato sono diventati il focolaio di un’infestazione che ha richiesto un intervento immediato. L’Allarme degli Operatori Sono stati gli operatori a lanciare l’allarme per la presenza degliche hanno infestato i locali e la conseguenza è stata una: disagi per tutti. Infermieri e tecnici sono stati impossibilitati ad accedere agli spogliatoi, sia al termine del proprio turno sia in preparazione di quello successivo. Intervento diCome riportato dai colleghi di Latina Oggi, immediatamente dopo la scoperta, la Direzione sanitaria dell’Ospedale ha attivato le ...