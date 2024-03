Satelliti spia | Musk sta creando la più grande costellazione al mondo

“ SpaceX di Elon Musk sta costruendo una rete di centinaia di satelliti spia per gli Stati Uniti” . La notizia è riportata in esclusiva sul dell’agenzia di stampa Reuters . Nell’articolo si sottolinea ... (ilfattoquotidiano)

Il Pentagono sta investendo sui sistemi satellitari in orbita bassa, la rete permetterebbe infatti all'esercito degli Stati Uniti di individuare ovunque potenziali obiettivi.Continua a leggere (fanpage)

SpaceX: spunta l'accordo per una rete di Satelliti spia al servizio degli Stati Uniti - L'accordo si inserisce in un contesto geopolitico complesso, dove la capacità di raccogliere informazioni e monitorare il territorio assume un'importanza strategica fondamentale. La rete di Satelliti ...hdblog

La rete di Satelliti-spia di Musk, l'imprenditore «instabile» che è sempre più indispensabile per Pentagono e servizi segreti americani - Le due facce contrapposte di Elon Musk appaiono sempre più marcate: mentre su X i suoi comportamenti sono sempre più imbarazzanti, SpaceX gioca un ruolo strategico importante per l'intelligence americ ...corriere

SpaceX di Elon Musk sta costruendo Satelliti spia per gli Stati Uniti - Secondo cui SpaceX di Elon Musk starebbe costruendo Satelliti spia per gli Stati Uniti. Elon Musk e i Satelliti spia La clamorosa notizia è stata pubblicata in esclusiva da Reuters nella giornata di ...techprincess