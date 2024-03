Sardegna | più li contano più i voti ballano | emesso il risultato definitivo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 18 marzo 2024) La Corte d’Appello di Cagliari ha concluso tutti i conteggi e il divario tra Alessandra Todde e Paolo Truzzu si attesta su 3.061. Questo dato chiude definitivamente il già acceso dibattito sulle elezioni regionali in, che vedevano la candidata giallorossa in vantaggio per un margine talmente (circa 1.600) stretto da far ipotizzare un ribaltone. Addio ribaltone inLa candidata del campo largo, nonostante restasse in vantaggio su Paolo Truzzu, aveva visto il proprio margine assottigliarsi di giorno in giorno, mettendo in luce una competizione ancor più serrata di quanto non fosse emerso nel giorno delle elezioni. Il centrodestra era arrivato quasi a sperare in un possibile ribaltone, magari chiedendo un riconteggio delle schede nulle. Ma a quanto pare il divario “ufficiale” è troppo per poter ...