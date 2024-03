Non si ferma la Protesta degli agricoltori . Sono previste per oggi altre proteste in Lombardia , Toscana , Sardegna , ma anche nel Lazio e in Umbria. Coltivatori e allevatori denunciano costi di ... (tg24.sky)

AGI - Ci vorranno altri 10 giorni di lavoro per l'ufficio circoscrizionale elettorale al tribunale di Cagliari per completare le verifiche sui verbali delle 580 sezioni del collegio. solo allora i ... (agi)

Regionali Sardegna, la Corte d’Appello smentisce la proclamazione di Todde: “conteggio ancora in corso” - Che caos in Sardegna. E’ ancora incerto il risultato delle elezioni regionali del mese scorso ed il conteggio delle schede è ancora in corso. E’ quanto scrive in una nota, che riportiamo integralmente ...strettoweb

Sardegna, Corte Appello Cagliari smentisce proclamazione Todde - “Conteggio voti è ancora in corso”.Era stata annunciata l’assegnazione definitiva della sua vittoria con poco più di 3mila voti di scarto ...askanews

Rifiuti, raccolte in Sardegna 154mila tonnellate di imballaggio - In Sardegna più di 154.200 tonnellate di rifiuti sono state sottratte alla discarica e conferite al Consorzio Nazionale Imballaggi. Una quantità di spazzatura che, messa in cassonetti, potrebbe coprir ...sardegnalive