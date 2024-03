“Saranno Campioni” | Ginevra Landi | l’astro nascente del tiro con l’arco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ilconè uno degli sport che ha dato più soddisfazioni al Bel Paese durante l’ultimo ventennio. Infatti, come non ricordare trionfi storici, come gli ori di Marco Galiazzo ad Atene 2004 o quello della squadra maschile a Londra 2012, con la stratosferica ultima freccia di Frangilli (10) che ha fatto piangere gli USA in finale. Anche le donne si sono fatte valere nelle competizioni a Cinque Cerchi, come dimostrò Lucilla Boari a Tokyo 2020, quando vinse la medaglia di bronzo nell’individuale femminile e divenne la prima arciera italiana a vincere un metallo olimpico. Per rinverdire quei fasti nel breve termine, nuove talentuose atlete del vivaio azzurro si affacciano con successo alla disciplina: oggi parleremo di, 19 anni, è attualmente tesserata ...