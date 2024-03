Sara Drago | “L’amore è libero per definizione Bisogna spostarsi dai propri luoghi fisici e mentali”

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di lunedì 18 marzo 2024) “Trovo difficili da digerire gli schemi sui rapporti uomo-donna, donna-donna, uomo-uomo: vuol dire che nella società di lavoro da fare ce ne è ancora tanto. Per quanto mi riguarda trovo chedalo luogo - in tutti i sensi - aiuti a cambiare, come mi è successo quando me ne sono andata dal paese in cui vivevo (Muggiò, in Brianza) in città e ho visto che le possibilità e varietà sono molto più ampie. Nei paesini si sono regole, pure outfit che ti blindano entro certi limiti…” Così ci racconta nell’intervista videoche in “Call my agent” ha il ruolo di Lea, la dura, cinica, lesbica, manager della CMA, l’immaginaria agenzia della più folle, divertente e originale serie dedicata al dietro le quinte del mondo dello spettacolo disponibile dal 22 marzo su Sky e in streaming su ...