Sant’Agostino al tappeto Non basta il gol di Fiorini

(Di lunedì 18 marzo 2024) Futball Cava 2 S. Agostino 1 FUTBALL CAVA: Alpi, Bellavista, Del, Rabiti, Pascucci (6’ st Sciaccaluga), Bandini, Magnani, Parlanti, Grazdhani, Lupattelli, Martoni (21’ st Sango). A disposizione: Morgagni, Yoada, Ferrara, Carroli. All.: Muccioli. S. AGOSTINO: Costantino, Ceneri, Zanon, Cantelli,, Boreggio (12’ st D’Agata), Franchi, Lenzi, Gherlinzoni, Lodi (11’ pt Guerzoni), Figliomeni (19’ st Matta). A disposizione: Piazzi, Pancaldi, Giovanardi, Gasparetto. All.: Biagini. Arbitro: Allkanjari di Rimini. Reti: 11’ pt Grazdhani (F), 19’ pt Grazdhani (F), 42’ st(S). Note: ammoniti: Bandini (F), Grazdhani (F), Guerzoni (S). Espulso: Grazdhani (F) al 43’ st. Vittoria casalinga per il Futball Cava Ronco contro il. Primo squillo per gli ospiti dopo 2’, con Gherlinzoni che di testa lambisce la ...